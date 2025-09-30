"На нас чекає якщо не найкращий, то один із найкращих суперників. ПСЖ – одна з найсильніших команд світу, а ми – найкращі. Принаймні я так вважаю.

Поул Скоулз сказав, що я суміш Іньєсти та Хаві? Завжди, коли легенда футболу тебе хвалить, це мотивує. Важко бути схожим на Хаві чи Андреса, адже рівень, який вони показували, був неймовірним. Я – важливий гравець, але найголовніше для мене – це любов уболівальників. Справді, тренер попросив мене зробити крок уперед – і на полі, і в роздягальні. Мені завжди давалася роль лідера нелегко, але зараз я справді почуваюся важливішим і беру на себе цю відповідальність.

ПСЖ, як і ми, захоче контролювати м'яч, і той, хто домінуватиме в центрі поля, виграє поєдинок. Відтоді як прийшов Флік, ми стали сміливою командою і намагатимемось бути головними дійовими особами. Попри травми, обидві команди мають склад, щоб претендувати на три очки.

Після двох поразок від ПСЖ усі ми, хто вболіває за Барсу, знаємо, що два роки тому були дуже близькі до виходу у наступний раунд. Футбол завжди дарує шанс на реванш – і саме цього ми хочемо. Це протистояння із тих, яке дарує найбільшу насолоду.

Луїс Енріке сміливий тренер, саме тому він використовує трьох нападників. Йому подобається контролювати м'яч та пресингувати", – цитує Педрі AS.

Нагадаємо, що Барселона зіграє з ПСЖ у середу, 1 жовтня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. "Кулес" у сезонах 2020/21 та 2023/24 зустрічалися з парижанами, але саме французька команда проходила у наступну стадію.

