Чорноморець у межах 28-го туру УПЛ сезону 2024/25 здобув перемогу над Ворсклою (2:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Рахунок у матчі відкрила Ворскла. Скиба вибив м'яч у Салабая, а Жаржу програв боротьбу Ндукве за підбір. У цей момент Рудько вийшов далеко за межі штрафного, чим і скористався нападник полтавців – елегантно перекинув голкіпера. 1:0! Із таким рахунком команди пішли на перерву.

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На 77-й хвилині Хобленко відновив рівновагу, замкнувши головою навіс Бутка. А вже на 82-й Ракицький виконав подачу зі штрафного на Скибу, який скинув м’яч на дальню стійку, де Жаржу без особливого спротиву переправив його у сітку. 1:2 – Ворскла більше не змогла відповісти.

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