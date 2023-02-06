Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився з гравцями, які візьмуть участь на Клубному чемпіонаті світу.

Реал у своєму твіттері оприлюднив заявку на Клубний чемпіонат світу – до Рабату вирушить 22 гравці. Зазначимо, що Куртуа через пошкодження пропустить турнір, як і Карім Бензема.

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Голкіпери: Лунін, Луїс Лопес, Каньїсарес.

Захисники: Карвахаль, Алаба, Мілітао, Начо Фернандес, Одріосола, Рюдігер, Маруель.

Півзахисники: Кроос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Дані Себальйос, Маріо Мартін, Аррібас.

Форварди: Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано.

До слова, Реал вже 8 лютого зіграє з Аль-Ахлі за право зіграти у фіналі Клубного чемпіонату світу. У вирішальному поєдинку можливим суперником мадридців може стати хтось з пари Фламенго – Аль-Хілаль.

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