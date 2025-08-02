– На жаль, ми програли, але якщо результат відкинути вбік, то я більш ніж задоволений змістом нашої гри. Як мінімум в інтенсивності ми Динамо не поступилися. У якихось моментах суперник брав гору завдяки своєму класу.

Шикарний асист Ваната у відеоогляді матчу Верес – Динамо – 0:1

Перші матчі сезону завжди складні через фізичний стан команд, які поки точно на 100% не готові. У Динамо вже було два офіційні матчі, і в цьому в нашого суперника була певна перевага. З іншого боку, у Динамо є логістика переїздів.

– До кінця матчу 10 хвилин, ваша команда програє 0:1, але при цьому цілих 45 секунд вводить м’яч від своїх воріт. З чим ви це пов’язуєте?

– Щоб швидко ввести м’яч у гру, треба бути до цього готовими. Ми можемо ввести м’яч швидко, пропустити другий гол, і все – гра закрита. Тим більше, що сила Динамо – якраз у дуже швидких атаках. Сьогодні вони це показали. Ми можемо поспішати, але ефективності буде нуль.

– Ви починаєте чемпіонат матчами з Динамо і Шахтарем – у першому і третьому турах відповідно. Це добре чи погано?

– Чемпіонат покаже. Я завжди рівно ставлюся до календаря. З усіма доведеться грати. Тут не вгадаєш. У минулому чемпіонаті в нас був важкий старт, ми недобрали очок. Зараз у нас знову команда змінилася. У цій ситуації потрібно терпіння і розуміння. Але гра надихає. А за календарем висновки робити зарано, треба, щоб пройшло хоча б турів шість, – цитує Шандрука Dynamo.kiev.ua.

Динамо втримало перемогу над Вересом у стартовому матчі в УПЛ