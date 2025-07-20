"Однозначно, Луїс Енріке. І другий – Унаї Емері. Звісно, є хороші тренерські школи – португальська, або німецька. Але Луїса Енріке назву, тому що мені просто дуже імпонує те, як він знаходить слова та мотивацію для гравців атакувальної ланки, щоб вони працювали в захисті. Це для мене відкриття, бо в ПСЖ і до цього були зібрані гарні футболісти атакувальної ланки, але раніше вони не могли досягнути цьогоріч. Здається, вони не помічають нікого. Це велика заслуга Луїса Енріке, мені хотілося б подивитися на це зсередини і поспілкуватися із ним.

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А Унаї Емері – бо десь його тренерський шлях починався з низів. Десь з третьої ліги починав, не хапав зірок з неба. Але своєю працею, відданістю, пристрастю, розумінням футболу, досягнув дуже багато. Мені цікаво за ним спостерігати зараз, – сказав Шандрук в інтерв'ю Football.ua.

Варто відзначити, що у 2012 році Унаї Емері очолював московський Спартак. Наразі іспанський фахівець тренує Астон Віллу.

До слова, у минулому сезону Верес під керівництвом Олега Шандрука посів 9-те місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

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