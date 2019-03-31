Шальке здолав Ганновер та відірвався від зони вильоту – Коноплянка зіграв кілька хвилин

В матчі 27-го туру Бундесліги Шальке мінімально обіграв Ганновер (1:0).

Команди акуратно розпочали поєдинок, почергово володіючи м'ячем. Гості виглядали трохи свіжішими, та змогли вийти вперед наприкінці першого тайму завдяки влучному удару хавбека Суата Сердара.

РБ Лейпциг знищив Герту, Баварія дозволила Борусії Д стати одноосібним лідером: Бундесліга, матчі суботи

Після перерви гравці Ганновера повністю заволоділи ініціативою, але дивідентів така активність не принесла. В підсумку заслужена перемога Шальке.

Український вінгер гостей Євген Коноплянка з'явився на полі лише на 89-й хвилині.

Перемога вивела Шальке на 14-ту сходинку, тепер відрив підопічних Хуба Стевенса від зони вильоту складає 6 очок. Ганновер залишився на останній сходинці з 14 очками.

Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної України