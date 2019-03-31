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Шальке здолав Ганновер та відірвався від зони вильоту – Коноплянка зіграв кілька хвилин

18:24 125 Читать на русском
Шальке здолав Ганновер та відірвався від зони вильоту – Коноплянка зіграв кілька хвилин
Ганновер – Шальке / Фото ФК Шальке

В матчі 27-го туру Бундесліги Шальке мінімально обіграв Ганновер (1:0).

 
Суат Сердар 39’

Команди акуратно розпочали поєдинок, почергово володіючи м'ячем. Гості виглядали трохи свіжішими, та змогли вийти вперед наприкінці першого тайму завдяки влучному удару хавбека Суата Сердара.

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Після перерви гравці Ганновера повністю заволоділи ініціативою, але дивідентів така активність не принесла. В підсумку заслужена перемога Шальке.

Український вінгер гостей Євген Коноплянка з'явився на полі лише на 89-й хвилині.

Перемога вивела Шальке на 14-ту сходинку, тепер відрив підопічних Хуба Стевенса від зони вильоту складає 6 очок. Ганновер залишився на останній сходинці з 14 очками.

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Теги
Українці за кордоном Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Ганновер Ганновер Німеччина Ганновер - Шальке
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