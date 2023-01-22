Підопічні Томаса Райса поступились Айнтрахту із рахунком 0:3 у 16 турі першості. Зустріч відбулась на виїзді на Дойче Банк Парк у Франкфурті.

Спаллетті, обійшовши Анчелотті, став історичним рекордсменом за кількістю перемог у Серії А

Для "гірників" це була вже 36 поспіль поразка у чемпіонаті Німеччини в гостьовому поєдинку. Тепер це новий антирекорд турніру, інформує аналітично-статистичний портал Opta.

Зауважимо, Шальке має проблеми не лише на виїзді, а й вдома. У поточному сезоні Бундесліги команда загалом здобула всього 2 перемоги та тричі зіграла внічию. Як наслідок, заслужена остання сходинка у турнірній таблиці.

Кельн знищив Вердер, Вольфсбург розтрощив Фрайбург, Айнтрахт наблизився до Баварії, Уніон оформив камбек з Хоффенхаймом