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Шальке визначився щодо викупу Тодібо в Барселони

1 червня 23:35 52 Читать на русском
Шальке визначився щодо викупу Тодібо в Барселони
Жан-Клер Тодібо / фото із соцмереж

Керівництво Шальке з Гельзенкірхена ухвалило рішення щодо майбутнього на Фелтінс-Арені оборонця Жана-Клера Тодібо. Він виступає у німецькій Бундеслізі на правах оренди з іспанської Барселони.

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В інтерв'ю виданню спортивний директор Шальке Йохен Шнайдер зізнався, що термін дію пункту про опцію викупу в орендній угоді завершився. Гельзенкірхен міг викупити Тодібо за 25 млн євро. Тепер французький оборонець повернеться до Барселони, але на Камп Ноу, найімовірніше, не затримається. "Блаугранас" спробують його використати як частину угоди з підписання однієї з трансферних цілей каталонців на кшталт хавбека Ювентуса П'яніча чи форварда Інтера Мартінеса.

До слова, Жан-Клер Тодібо встиг провести за Шальке 10 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

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