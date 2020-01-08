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Шальке випередив Мілан у боротьбі за оборонця Барселони, – Bild

19:01 170 Читать на русском
Шальке випередив Мілан у боротьбі за оборонця Барселони, – Bild
Жан-Клер Тодібо / Сайт Барселони

Захисник Барселони Жан-Клер Тодібо близький до переїзду в чемпіонат Німеччини.

Шальке практично узгодив оренду 20-річного француза, стверджує Bild.

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Тодібо проведе на Фелтінс-Арені другу частину поточного сезону. За інформацією видання, у гельзенкірхенців не буде права повноцінного викупу гравця Барселони. Основним претендентом на центрбека вважався Мілан, однак "россонері" зазнали провалу в переговорах із захисником та каталонським клубом.

Сезон 2019/20 складається для Тодібо не надто вдало – у першій частині він провів усього три матчі за Барселону і не відзначився жодними результативними діями.

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