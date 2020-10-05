30-річний універсал продовжить сезон на ПреЗеро Арені, повідомляє офіційний сайт клубу.

Тоттенхем відпустив Сессеньона у Хоффенхайм

Руді вдруге повернувся до Хоффенхайма. Хавбек захищав кольори зінсхаймців у 2010-2017 рр., а також у минулому сезоні на правах оренди. Цього разу він знову орендований "синьо-білими" й виступатиме за команду Себастьяна Хьонесса під 16-м номером.

У сезоні 2019/20 Себастіан Руді провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі. Натомість у новій кампанії він встиг зіграти 2 поєдинки за Шальке.

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