Шальке увійшов у історію завдяки зміні футбольних правил – все вирішили три хвилини

Шальке, попри ганебну поразку 0:4, відзначився цікавим статистичним досягненням у матчі 26 туру Бундесліги проти Борусії Д.

Гельзенкірхенці стали першою командою в історії Бундесліги, яка провела 5 замін, інформує Opta.

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Невдалий перебіг поєдинку змушував головного тренера Шальке Давіда Вагнера змінити половину польових гравців до 87 хвилини. До слова, Герта могла увійти в історію статистики замість "кнаппен" – наставник берлінців Бруно Лаббадія у паралельному матчі проти Хоффенхайма (3:0) "спізнився" з виходом останнього гравця на три хвилини.

Нагадаємо, ІФАБ ухвалив рішення збільшити кількість замін задля зменшення ризику травм – тренери можуть випускати 5 нових футболістів упродовж трьох пауз.

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