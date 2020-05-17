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Шальке увійшов у історію завдяки зміні футбольних правил – все вирішили три хвилини

06:00 483 Читать на русском
Шальке увійшов у історію завдяки зміні футбольних правил – все вирішили три хвилини
Давід Вагнер / Getty Images

Шальке, попри ганебну поразку 0:4, відзначився цікавим статистичним досягненням у матчі 26 туру Бундесліги проти Борусії Д.

29’ Ерлінг Холанд
45’ Рафаел Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаел Геррейро
 
29’ Ерлінг Холанд
45’ Рафаел Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаел Геррейро

Гельзенкірхенці стали першою командою в історії Бундесліги, яка провела 5 замін, інформує Opta.

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Невдалий перебіг поєдинку змушував головного тренера Шальке Давіда Вагнера змінити половину польових гравців до 87 хвилини. До слова, Герта могла увійти в історію статистики замість "кнаппен" – наставник берлінців Бруно Лаббадія у паралельному матчі проти Хоффенхайма (3:0) "спізнився" з виходом останнього гравця на три хвилини.

Нагадаємо, ІФАБ ухвалив рішення збільшити кількість замін задля зменшення ризику травм – тренери можуть випускати 5 нових футболістів упродовж трьох пауз.

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Теги
Борусія Дортмунд - Шальке Німеччина Шальке Шальке Футбольні правила Давід Вагнер Давід Вагнер
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