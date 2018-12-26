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Шальке рік тому пропонував за Циганкова 20 мільйонів євро, – FootballHub

15:55 1357 Читать на русском
Шальке рік тому пропонував за Циганкова 20 мільйонів євро, – FootballHub
Віктор Циганков / Соцмережі

Шальке намагався придбати вінгера Динамо Віктора Циганкова ще минулої зими.

Німецька команда, у якій виступає інший українець Євген Коноплянка, прагнула підписати Віктора Циганкова минулої зими. Шальке пропонував за юного таланта 20 мільйонів євро, повідомляє FootballHub.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Динамо може відпустити вінгера за 50 мільйонів євро. А іспанське видання Marca приписувало Віктору інтерес з боку Ліверпуля, Тоттенхема та Баварії.

Цього сезону на рахунку Циганкова 11 голів та 8 гольових передач у складі Динамо в усіх турнірах за 28 ігор.

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