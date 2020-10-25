Гельзенкірхенський Шальке розгромно програв Борусії Д у матчі 5-го туру Бундесліги та продовжив серію із невдалих результатів у чемпіонаті Німеччини.

Поразка від Борусії Д стала вже 21 матчем Бундесліги, у якому Шальке не зміг здобути перемогу, повідомляє 2DF.

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Остання перемога "кнаппен" датована аж 17 січня 2020 року – після цього гельзенкірехнці 7 разів зіграли унічию та 14 разів програли. Відзначимо, що це друга найбільша серія без перемог в історії Бундесліги – антирекорд належить Тасманії Берлін (31 матч). Шальке ж зрівнявся із Кайзерслаутерном, Динамо Дрезден та Блау-Вайс Берлін.

Нагадаємо, Шальке після розгромної поразки від Борусії Д (0:3) залишився на передостанньому місці в Бундеслізі, маючи 1 пункт в активі.

Борусія Д здобула розгромну перемогу у Рурському дербі і продовжила ганебну серію Шальке