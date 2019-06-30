Шальке продовжив контракт із Маккені

Півзахисник Шальке Вестон Маккені підписав новий контракт з клубом.

Шальке на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з американським півзахисником Вестоном Маккені. Угода розрахована до 2024 року.

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20-річний футболіст перебрався в академію "кобальтових" у 2016 році з Далласа. У 2017 році дебютував у складі основної команди.

Раніше генеральний директор гельзенкірхенців повідомив, що клуб прагне продати українського вінгера Євгена Коноплянку. За інформацією ЗМІ, ним активно цікавиться турецький Фенербахче.

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