"Кнаппен" після вильоту з Бундесліги йдуть на несподівані кроки, щоб втриматись на плаву.

Шальке тривалий час був учасником League of Legends European Championship – професіональної кіберспортивної ліги. Щоправда, німці нещодавно покинули її з вигодою для себе, інформує Sport.pl.

Арсенал і Евертон поборються за зірочку Шальке

Швейцарська організація Team BDS придбала місце Шальке за 26,5 млн євро. За виручені кошти керівництво клубу планує виплатити близько 10% від загальної суми боргу, який накопичився за останні роки.

До слова, новий сезон Другої Бундесліги для гельзенкірхенців розпочнеться 13 серпня – суперником у першому турі буде Ерцгебірге.

Бундеслігу не впізнати – всі топ-клуби змінили тренерів. Оригінальна спроба пригадати шаленство