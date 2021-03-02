Шальке лише два дні залишався без наставника. Новим керманичем "кобальтових" став Дімітріос Граммозіс.

Дімітріос Граммозіс від сьогодні виконуватиме функції головного тренера гельзенкірхенців, повідомляє офіційний Twitter клубу.

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На тренерському містку грек німецького походження замінив Крістіана Гросса. З 42-річним фахівцем підписано контракт до літа 2022-го року. Граммозіс став вже п'ятим тренером за сезон на чолі Шальке, який рятуватиме команду від вильоту (вона йде останньою з 9 очками).

Зауважимо, Дімітріос Граммозіс до цього працював наставником Дармштадта, а у системі Бохума обіймав кілька посад з 2014 по 2019 роки.

Шальке вже рік йде на дно