Схоже, у таборі колишнього клубу Євгена Коноплянки може трапитись вже четверта відставка головного тренера за сезон.

Наставник Шальке Крістіан Гросс втратив повагу серед своїх футболістів, які хочуть замінити головного тренера, повідомляє Sport1.

Гол Холанда ножицями у відеоогляді матчу Шальке – Борусія Д – 0:4

Останньою краплею для гравців став матч проти Борусії Д (0:4). Після поєдинку лідери команди вимагали у керівництва гельзенкірхенців звільнення 66-річного фахівця, але отримали відмову. Футболісти вважають Гросса слабким тактиком, його тренування – неефективними, а також гравців бісить, що тренер за два місяці роботи у клубі продовжує плутати імена підопічних.

Крістіан Гросс – 4-й тренер Шальке у нинішньому сезоні, команда залишається на дні таблиці Бундесліги з мінімальними шансами на збереження прописки в еліті.

Зінченко прийме Вест Хем, надія Маліновського, Мілан проти Фонсеки та дуель Тухель-Сульшер: прев'ю космічного вікенду