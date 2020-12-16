У середу 12-й тур німецької Бундесліги завершували п'ять матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 12-й тур

Шальке – Фрайбург – 0:2

Голи: Саллаї, 50, 68

Армінія – Аугсбург – початок матчу о 21:30

Баварія – Вольфсбург – початок матчу о 21:30

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – початок матчу о 21:30

Кельн – Байєр – початок матчу о 21:30

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Відвертий аутсайдер турнірної таблиці – Шальке – намагався здобути першу перемогу в сезоні у матчі з Фрайбургом. Практично рівний перший тайм з дещо більшою перевагою гостей у володінні м'ячем голів не приніс і інтрига продовжилась у другій половині зустрічі. Проте недовго: на 50-й хвилині Роланд Саллаї вдало відгукнувся на навіс з правого флангу від Жонатана Шміда і головою поцілив у лівий кут воріт.

Згодом Вінченцо Гріфо скористався помилкою суперників у центрі поля і розрізним пасом знайшов автора першого гола в районі одинадцятиметрової позначки. Роланд м'яко перекинув голкіпера і записав до свого активу дубль. Ця поразка стала для команди Мануеля Баума дев'ятою у поточному сезоні – загалом екс-клуб Коноплянки востаннє вигравав ще 17 січня.

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