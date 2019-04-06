Шальке без Коноплянки поступився Айнтрахту, РБ Лейпциг яскраво переграв Байєр

В рамках 28-го туру німецької Бундесліги Шальке поступився Айнтрахту, Лейпциг переграв Байєр. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 28-й тур

Байєр – РБ Лейпциг – 2:4

Голи: Хавєрц, 10 (п.), 23 – Забітцер, 17, Вернер, 64, Форсберг, 71 (п.), Кунья, 83

Вольфсбург – Ганновер – 3:1

Голи: Штеффен, 32, 71, Русільйон, 78 – Вейдандт, 30

Герта – Фортуна – 1:2

Голи: Груїч, 41 – Раман, 35, 61

Шальке – Айнтрахт – 1:2

Голи: Сердар, 21 – Ребіч, 13, Йовіч, 99 (п.)

Штутгарт – Нюрнберг – 1:1

Голи: Кабак, 75 – Перейра, 42

В гості до Байєра завітав РБ Лепциг. Леверкузенці, зазнавши двох поспіль поразок у попередніх матчах, прагнули змінити цю сумну статистику. Натомість Лепциг, який не програвав в останніх дев’яти матчах, дуже комфортно почував себе на третій сходинці і не збирався нею поступатись. На 10 хвилині Байєр здобуває право на пенальті: Віллі Орбан виконав небезпечний підкат і Кай Хавєрц з одинадцятиметрової позначки переграв воротаря. На 17-й хвилині Марсель Забітцер зі штрафного зрівнює рахунок. Та вже за 6 хвилин Хавєрц за допомогою рикошету від лівої стійки виводить Байєр вперед. На 52-й хвилині Байєр знову забив, але арбітр, скориставшись системою VAR, відмінив взяття воріт. А на 64-й хвилині спрацювала приказка "не забиваєш ти, забивають тобі" і Тімо Вернер зрівняв рахунок. На 71-й хвилині Еміль Форсберг з пенальті виводить Лейпциг вперед, а на 83-й хвилині Матеус Кунья робить рахунок остаточним. Після цього матчу Байєр з 42-ма пунктами опустився на 8 сходинку, а Лейпциг з 55-ма очками закріпився на 3 сходинці.

Вольфсбург приймав абсолютного аутсайдера турніру Ганновер. Саксонці мали в своєму активі лише три перемоги і будь-що намагались набрати такі необхідні очки. Вольфсбург, після поразки у попередньому турі, підходив до гри також не в найкращому настрої.На 30 хвилині Хендрік Вейдандт увірвався у штрафний майданчик і сильно пробив у верхній кут воріт. 0:1. Та вже за 2 хвилини Ренато Штеффен зрівняв рахунок, вистрибнувши назустріч навісній передачі та точно спрямувавши м’яч головою під праву штангу. На 71-й хвилині Ренато Штеффен вивів Вольфсбург вперед, а за 7 хвилин Жером Русільйон забив третій м’яч. Вольфсбург, набравши 45 очок, піднявся на шосте місце, а Ганновер залишився на останній сходинці.

Ще в одному матчі зустрічались сусіди по турнірній таблиці — Герта та Фортуна. Берлінці, після трьох поспіль поразок, планували відібрати очки у Фортуни, яка у попередньому турі розгромила менхенгладбаську Борусію. На 35-й хвилині Беніто Раман відкрив рахунок, відправивши м’яч у ліву дев’ятку. Та вже за шість хвилин Герта, зусиллями Марко Груїча, зрівняла рахунок. На 61-й хвилині Раман вдало зіграв на добиванні і відправив м’яч у сітку по центру воріт. Після цього матчу Герта опустилась на 11 сходинку, а Фортуна з 37 пунктами піднялась на 10 місце.

Шальке нашого Євгена Коноплянки приймав Айнтрахт. "Гірники", бовтаючись у нижній частині турнірної таблиці, планували нав’язати боротьбу Айнтрахту, що досить комфортно почував себе на 4-й сходинці. На 13 хвилині Анте Ребіч вийшов віч-на-віч з голкіпером і без проблем переграв його. За 8 хвилин Суат Сердар зіграв на добиванні у штрафному майданчику і зрівняв рахунок низом по центру воріт. У доданий арбітром час Айнтрахт заробив пенальті, який реалізував Лука Йовіч. Шальке з 26-ма очками посідає 14-ту сходинку, Айнтрахт залишається на 4-му місці з 52-ма пунктами.

Ще в одній зустрічі зійшлись представники дна турнірної таблиці — Штутгарт та Нюрнберг. "Шваби" за весь чемпіонат здобули лише п’ять перемог, в той час як нюрнберці і того менше — лише дві. Наприкінці першого тайму Нюрнбер вийшов вперед: Матеус Перейра зіграв на добиванні на лінії вороіт, головою спрямувавши м’яч у сітку. На 75-1 хвилині Озан Кабак, перегравши голкіпера ударом у правий нижній кут воріт, встановив остаточний нічийний рахунок. Обидві команди після цього матчу залишились на своїх місцях і набрали 21 і 17 очок відповідно.