Шальке планує перехопити Йоветіча у Севільї

Нападник Монако Стеван Йоветіч може продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Шальке українця Євгена Коноплянки зацікавлений у переході нападника Монако Стевана Йоветіча, повідомляє Bild.

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За інформацією видання, швидше за все, чорногорець приєднається до гельзенкірхенців на правах оренди.

Конкуренцію німецькому клубу у боротьбі за гравця готова скласти іспанська Севілья, за яку форвард вже виступав у 2017 році на правах оренди з Інтера.

Шальке цікавиться Бенатія

У нинішньому сезоні Йоветіч провів лише шість матчів за Монако, в яких відзначився одним голом і однією результативною передачею.

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