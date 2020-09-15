Шальке підсилив атакувальну лінію нападником Айнтрахта Гонсало Пасієнсією, повідомляє офіційний сайт клубу.

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26-річний португалець виступатиме за нову команду на правах оренди, гельзенкірхенці залишили за собою право викупу гравця. Угода про співпрацю між сторонами розрахована на один рік.

У минулому сезоні Бундесліги Пасієнсія провів 23 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та 4-ма асистами.

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