Шальке підписав форварда Айнтрахта
17:59 - Читать на русском
Нападник Гонсало Пасієнсія проведе наступний сезон у таборі гельзенкірхенців.
Шальке підсилив атакувальну лінію нападником Айнтрахта Гонсало Пасієнсією, повідомляє офіційний сайт клубу.
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26-річний португалець виступатиме за нову команду на правах оренди, гельзенкірхенці залишили за собою право викупу гравця. Угода про співпрацю між сторонами розрахована на один рік.
У минулому сезоні Бундесліги Пасієнсія провів 23 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та 4-ма асистами.
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