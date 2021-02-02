Захисник Арсенала Шкодран Мустафі перейшов у Шальке, повідомляє офіційний сайт гельзенкірхенців.

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28-річний оборонець приєднався до аутсайдера Бундесліги на правах вільного агента. Мустафі підписав контракт з "кобальтовими" до кінця поточного сезону. За новий клуб гравець виступатиме під 30-м номером.

Нагадаємо, Шкодран – вихованець Гамбурга, звідки у липні 2009 перейшов у Евертон. Встиг пограти також за Сампдорію та Валенсію. У 2014 році став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини. У поточному сезоні провів за Арсенал 9 поєдинків у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 12 млн євро.

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