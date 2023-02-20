Нічия з Уніоном у 21 турі дозволила гельзенкірхенцям встановити своєрідний рекорд Бундесліги, інформує Opta.

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Раніше жодна команда за всю 60-річну історію змагання не зводила до "нулів" чотири матчі поспіль. Шальке "пережив" пенальті, скасовані м'ячі та інші перешкоди, щоб встановити таку планку. Її ще можна продовжити – 25 лютого підопічні Томаса Райса прийматимуть Штутгарт.

Щоправда, нічиї жодним чином не допомагають Шальке покинути дно таблиці. Екс-клуб Євгена Коноплянки відстає від зони перехідних матчів на 6 очок та має всі шанси повернутися у другу Бундеслігу всього через рік після підвищення.

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