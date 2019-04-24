Шальке не має гідних пропозицій щодо трансферу Коноплянки

Вінгер збірної України Євген Коноплянка не окупиться для Шальке – клуб не зможе продати його за хорошу ціну.

Контракт Коноплянки з Шальке розрахований до літа 2020-го року, однак, судячи з усього, сторони не зацікавлені в подальшій співпраці. Євген обговорив потенційний трансфер зі своїм оточенням, а німецький клуб хоче позбутися високооплачуваних гравців, які не відпрацьовують свою зарплату.

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Український вінгер перебуває в топі трансферного списку Шальке. Його дохід складає понад 4 мільйони євро на рік – найбільший в команді. "Кнаппен" готові розглянути варіанти продажу Коноплянки, однак на Євгена немає попиту, інформує у свіжому номері SportBild. Шальке не отримав жодної гідної пропозиції, щоб відбити вартість гравця (придбали за 12,5 млн євро у Севільї). Аналогічна ситуація з Набілем Бенталебом і Себастьяном Руді.

Нагадаємо, що в цьому сезоні під керівництвом Доменіко Тедеско українець не мав стабільного місця в старті, а після приходу Хуба Стевенса взагалі не потрапляє в заявку команди. У неділю Євген травмувався на тренуванні – пошкодження м'язів правого стегна. Пропустить 2-3 тижні. Шальке в жодному разі не планує безкоштовно відпускати Коно наступного літа, тому активно працюватиме над трансфером зараз.

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