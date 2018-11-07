Шальке націлився на форварда Лілля Пепе: майбутнє Коноплянки в клубі під питанням, – Sport Bild

Форвард Лілля Ніколя Пепе, яким цікавляться топові європейські гранди, може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

Керівництво Шальке має намір підсилити атакувальну ланку нападником Лілля Ніколя Пепе, повідомляє видання Sport Bild.

Форвард Лілля Пепе привернув увагу двох топ-клубів Європи

Щоб провернути цей трансфер гельзенкірхенці можуть відмовитись від послуг кількох своїх гравців для підтримки фінансового балансу в клубі. У шорт-лист на відхід з команди потрапили: Брель Емболо, Франко ді Санто та український вінгер Євген Коноплянка, в якого невиправдано висока зарплата.

Ді Санто з великою долею ймовірності покине німецький клуб вже взимку, а доля Емболо і Коноплянки поки залишається під питанням.

В поточному сезоні чемпіонату Франції Ніколя Пепе демонструє вражаючі результати. За 12 матчів він забив 8 голів та віддав 7 асистів.

Малком красиво забив дебютний гол в Лізі чемпіонів і розплакався, але фантастичний рекорд Коноплянки не перевершив