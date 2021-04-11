В рамках недільної програми 28-го туру Бундесліги Аугсбург на виїзді поступився Шальке. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 28-й тур

Шальке – Аугсбург – 1:0

Голи: Сердар, 4

Кельн – Майнц – початок о 19:00

Аугсбург на виїзді зустрічався із відвертим аутсайдером турнірної таблиці Шальке. Вже на 4-й хвилині господарі відкрили рахунок – Сердар своєчасно опинився на добиванні у штрафному суперника, й з вбивчої відстані прошив голкіпера. Гравці Аугсбурга одразу кинулись в атаку, і до перерви зуміли створити кілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх не змогли.

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У другому таймі темп гри сповільнився. Гельзенкірхенці більше грали від оборони, не бажаючи ризикувати втратою мінімальної переваги, а гості раз за разом атакували, однак ніяк не могли пройти захист суперника. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Шальке.

Завдяки цій перемозі підопічні Дімітріоса Граммозіса перервали безвиграшну серію, яка сягнула 13-ти матчів у всіх турнірах. Аугсбург свого турнірного становища не змінив.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ