Шальке – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Шальке приймає Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Євген Коноплянка у матчі не зіграє, а Олександр Зінченко залишився на лавці. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу ЛЧ – в цій новині на "Футбол 24"

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Шальке – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на телеканалі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Шальке – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади:

Шальке: Ферманн – Брума, Сане, Настасіч – Каліджурі, Бенталєб, Маккені, Сердар, Очіпка – Ут, Менділь

Запасні: Нюбель, Руді, Матондо, Кутучу, Бургшталлєр, Скжибскі, Аріт

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Ляпорт, Отаменді – Фернандіньо, Гюндоган – Б. Сілва, Де Брюйне, Д. Сілва – Агуеро, Стерлінг

Запасні: Муріч, Даніло, Компані, Сане, Марез, Зінченко, Фоден

How we’re lining up in the #UCL tonight!



XI | Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, Gundogan, De Bruyne, Silva (C), Bernardo, Sterling, Aguero



SUBS | Muric, Danilo, Kompany, Sané, Mahrez, Zinchenko, Foden



️ #s04vcity

#mancity pic.twitter.com/cDjHUQ03N8