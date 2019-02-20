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Шальке – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

21:50 2299 Читать на русском
Шальке – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Шальке – Манчестер Сіті: Коноплянка поза заявкою, Зінченко залишився в запасі

Шальке приймає Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Євген Коноплянка у матчі не зіграє, а Олександр Зінченко залишився на лавці. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу ЛЧ – в цій новині на "Футбол 24"

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Шальке – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на телеканалі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Шальке – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади:

Шальке: Ферманн – Брума, Сане, Настасіч – Каліджурі, Бенталєб, Маккені, Сердар, Очіпка – Ут, Менділь

Запасні: Нюбель, Руді, Матондо, Кутучу, Бургшталлєр, Скжибскі, Аріт

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Ляпорт, Отаменді – Фернандіньо, Гюндоган – Б. Сілва, Де Брюйне, Д. Сілва – Агуеро, Стерлінг

Запасні: Муріч, Даніло, Компані, Сане, Марез, Зінченко, Фоден

Гвардіола: Манчестер Сіті не пройде Шальке, якщо не буде самим собою

Ліга чемпіонів1/8 фіналуФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Манчестер Сіті: Середа 20 лютого 2019

Шальке

live 25'
0 : 1
Манчестер Сіті
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Ліга чемпіонів Олександр Зінченко Олександр Зінченко Шальке - Манчестер Сіті Євген Коноплянка Євген Коноплянка Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шальке Шальке
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