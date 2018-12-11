Шальке – Локомотив: Коноплянка розпочне матч з перших хвилин, Тарас Михалик на лаві запасних

Доменіко Тедеско та Юрій Сьомін назвали стартові склади на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шальке та Локомотивом.
Матч Шальке – Локомотив Москва розпочнеться о 19:55 за київським часом. Телетрансляція відбудеться на телеканалі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади команд:
Шальке: Ферманн (к) – Голлер, Налдо, Настасіч, Менділ – Стамбулі, Маскарель, Сердар, Шопф – Коноплянка, Тойхерт
Запасні: Нюбель, Маккені, Рахман Баба, Кутуджу, Каліджурі, Харіт, Сане
Локомотив Москва: Гільєрме – Ігнатьєв, Кверквелія, Хьоведес, Рибус – Крихов'як, Денисов (к), Барінов, О. Міранчук – Фарфан, Едер
Запасні: Жемалетдінов, Ідову, Коченков, А. Міранчук, Смолов, Тугарєв
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