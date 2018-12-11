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Шальке – Локомотив: Коноплянка розпочне матч з перших хвилин, Тарас Михалик на лаві запасних

18:55 577 Читать на русском
Шальке – Локомотив: Коноплянка розпочне матч з перших хвилин, Тарас Михалик на лаві запасних
Євген Коноплянка розпочне матч проти Локомотива у старті / соцмережі

Доменіко Тедеско та Юрій Сьомін назвали стартові склади на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шальке та Локомотивом.

Матч Шальке – Локомотив Москва розпочнеться о 19:55 за київським часом. Телетрансляція відбудеться на телеканалі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади команд:

Шальке: Ферманн (к) – Голлер, Налдо, Настасіч, Менділ – Стамбулі, Маскарель, Сердар, Шопф – Коноплянка, Тойхерт

Запасні: Нюбель, Маккені, Рахман Баба, Кутуджу, Каліджурі, Харіт, Сане

Локомотив Москва: Гільєрме – Ігнатьєв, Кверквелія, Хьоведес, Рибус – Крихов'як, Денисов (к), Барінов, О. Міранчук – Фарфан, Едер

Запасні: Жемалетдінов, Ідову, Коченков, А. Міранчук, Смолов, Тугарєв

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Шальке - Локомотив Москва: Вівторок 11 грудня 2018

Шальке
Матч завершено
1 : 0
Локомотив Москва
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