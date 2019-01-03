Шальке Коноплянки знайшов нового асистента для Тедеско

Зеппо Айхкорн стане новим асистентом голояного тренера Шальке Доменіко Тедеско.

Доменіко Тедеско після відходу Петера Перхтольда отримає нового асистента. За інформацією Sky Sports, до німецького клубу прийде 62-річний Зеппо Айхкорн.

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Це вже не перший прихід фахівця до "кобальтових", адже він працював у Гельзенкірхені асистентом Фелікса Магата, під керівництвом якого команда посіла 2 місце в турнірній таблиці Бундесліги.

Шальке провалив осінню частину сезону, займаючи 13 сходинку та маючи 18 очок. Також клуб планує провести чистку складу, серед кандидатів на вихід і українець Євген Коноплянка.

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