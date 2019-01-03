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Шальке Коноплянки знайшов нового асистента для Тедеско

10:21 76 Читать на русском
Шальке Коноплянки знайшов нового асистента для Тедеско
Євген Коноплянка / Матч ТВ

Зеппо Айхкорн стане новим асистентом голояного тренера Шальке Доменіко Тедеско.

Доменіко Тедеско після відходу Петера Перхтольда отримає нового асистента. За інформацією Sky Sports, до німецького клубу прийде 62-річний Зеппо Айхкорн.

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Це вже не перший прихід фахівця до "кобальтових", адже він працював у Гельзенкірхені асистентом Фелікса Магата, під керівництвом якого команда посіла 2 місце в турнірній таблиці Бундесліги.

Шальке провалив осінню частину сезону, займаючи 13 сходинку та маючи 18 очок. Також клуб планує провести чистку складу, серед кандидатів на вихід і українець Євген Коноплянка.

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