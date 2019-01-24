Шальке Коноплянки хоче орендувати Калініча

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Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?
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Реал став найбагатшим клубом світу, випередивши Манчестер Юнайтед та Барселону, – DeloitteЛіга чемпіонів — 10:45 666
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Зінченко проти Бертона: погані оцінки англійських ЗМІ, причини блідої гри та повернення після травми конкурентаАнглія — 09:00 2313
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