Шальке Коноплянки хоче орендувати Калініча

Форвард Атлетіко Нікола Калініч може на правах оренди перейти в Шальке.

Шальке розглядає варіант з орендою форварда Атлетіко Ніколи Калініча, повідомляє Bild.

Коноплянка готовий зіграти з Гертою

"Матрацники" хочуть звільнити місце для свого нового нападника Альваро Морати, який має невдовзі приєднатись до клубу.

Калініч є старим знайомим українця Євгена Коноплянки, обидва виводили Дніпро у фінал Ліги Європи сезону 2014/15, де поступились Севільї (2:3).

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