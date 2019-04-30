Шальке Коноплянки домовився з екс-тренером Хаддерсфілда Вагнером

Екс-наставник Хаддерсфілда Давід Вагнер влітку очолить Шальке, за який виступає Євген Коноплянка.

Шальке домовився з колишнім головним тренером Хаддерсфіда Давідом Вагнером, повідомляє Sky Sport Germany. Наразі виконувачем обов'язків наставника "кобальтових" є Хуб Стевенс.

Борусія Д – Шальке: скандальне дербі з червоними і хвалою російського терориста – кращий за Мессі постраждав від фанатів

Вагнер виводив Хаддерсфілд в АПЛ у сезоні 2016/17, здолавши у фіналі плей-офф Редінг, після чого зміг зберегти прописку в сезоні 2017/18, але цього року "тер'єри" змушені пакувати валізи в Чемпіоншип. Сам Вагнер покинув команду в січні.

Шальке наразі займає 15 сходинку в турнірній таблиці Бундесліги, набравши 30 очок. Раніше повідомлялось, що Євген Коноплянка може покинути команду влітку.

Золоті 90-ті: Роналдо, Чілаверт, Батістута, пасивний секс і ще 21 фото "старої школи" – усе, як ви любите