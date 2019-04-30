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Шальке Коноплянки домовився з екс-тренером Хаддерсфілда Вагнером

14:33 213 Читать на русском
Шальке Коноплянки домовився з екс-тренером Хаддерсфілда Вагнером
Давід Вагнер / соцмережі

Екс-наставник Хаддерсфілда Давід Вагнер влітку очолить Шальке, за який виступає Євген Коноплянка.

Шальке домовився з колишнім головним тренером Хаддерсфіда Давідом Вагнером, повідомляє Sky Sport Germany. Наразі виконувачем обов'язків наставника "кобальтових" є Хуб Стевенс.

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Вагнер виводив Хаддерсфілд в АПЛ у сезоні 2016/17, здолавши у фіналі плей-офф Редінг, після чого зміг зберегти прописку в сезоні 2017/18, але цього року "тер'єри" змушені пакувати валізи в Чемпіоншип. Сам Вагнер покинув команду в січні.

Шальке наразі займає 15 сходинку в турнірній таблиці Бундесліги, набравши 30 очок. Раніше повідомлялось, що Євген Коноплянка може покинути команду влітку.

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