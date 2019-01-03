Шальке готовий розглянути пропозиції щодо трансферів Коноплянки і Харіта

Гельзенкірхенський Шальке планує активно провести зимове трансферне вікно.

Німецький клуб шукає гроші для трансферів і готовий попрощатися з кількома своїми виконавцями. Серед головних претендентів на відхід – Амін Харіт та Євген Коноплянка, повідомляє reviersport.de.

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За інформацією видання, натомість Шальке хоче підписати форварда Барселони Муніра Аль-Хаддаді або нападника Ліверпуля Домініка Соланке. Однак спортивний директор клубу Крістіан Гайдель вже спростував зацікавленість у послугах футболіста "червоних".

Також гельзенкірхенці не взяли на тренувальний збір до Іспанії трьох гравців. Франко ді Санто ще не встиг відновитися після травми. Оренду Рахмана Баби достроково перервали і він покине команду, а Йоганес Гайс отримав час підготувати свій перехід у інший клуб.

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