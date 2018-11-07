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Шальке – Галатасарай – 2:0 – відео голів та огляд матчу

10:49 97 Читать на русском
Шальке – Галатасарай – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Шальке – Галатасарай / Фото ФК Шальке

Шальке впевнено переміг Галатасарай у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Шальке вдома приймав Галатасарай. Вже на 4-й хвилині зустрічі Гвідо Бургшталлер відкрив рахунок у матчі, а в другому таймі Марк Ут встановив остаточний рахунок.

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Шальке після 4 турів має 8 очок і перебуває на 2-й сходинці в турнірній таблиці групи D, Галатасарай – третій з 4-ма пунктами.

Варто відзначити, Євген Коноплянка провів увесь матч на лаві для запасних.

Ліга чемпіонів. Група D, 4 тур

Шальке – Галатасарай – 2:0

Голи: Бургшталлер, 4, Ут, 57

Ліга чемпіонів4 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Галатасарай: Вівторок 06 листопада 2018

Шальке
Матч завершено
2 : 0
Галатасарай
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