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Шальке – Галатасарай: Коноплянка розпочне матч у запасі

21:08 213 Читать на русском
Шальке – Галатасарай: Коноплянка розпочне матч у запасі
Євген Коноплянка / соцмережі

Стали відомі стартові склади команди на матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шальке – Галатасарай. Євген Коноплянка розпочне матч у запасі.

Шальке на своєму офіційному сайті оголосив стартовий склад на матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Галатасарая. Українець Євген Коноплянка не потрапив у стартові 11.

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Склад Шальке: Нюбель, Настасіч, Ут, Руди, Стамбулі, Каліджурі, Бургшталлер, Харіт, Сане, Шопф, Емболо

Склад Галатасарая: Муслера, Маріано, Озан, Сердар, Ліннес, Донк, Ндіає, Беланда, Сінан, Родрігес, Анрі

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів4 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Галатасарай: Вівторок 06 листопада 2018

Шальке

live 25'
1 : 0
Галатасарай
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Ліга чемпіонів Євген Коноплянка Євген Коноплянка Галатасарай Галатасарай Шальке Шальке Шальке - Галатасарай
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