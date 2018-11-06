Шальке – Галатасарай: Коноплянка розпочне матч у запасі

Стали відомі стартові склади команди на матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шальке – Галатасарай. Євген Коноплянка розпочне матч у запасі.
Шальке на своєму офіційному сайті оголосив стартовий склад на матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Галатасарая. Українець Євген Коноплянка не потрапив у стартові 11.
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Склад Шальке: Нюбель, Настасіч, Ут, Руди, Стамбулі, Каліджурі, Бургшталлер, Харіт, Сане, Шопф, Емболо
Склад Галатасарая: Муслера, Маріано, Озан, Сердар, Ліннес, Донк, Ндіає, Беланда, Сінан, Родрігес, Анрі
Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.