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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - МІЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Шальке – Фрайбург – 0:0 – відеоогляд матчу

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Шальке – Фрайбург – 0:0 – відеоогляд матчу
Шальке – Фрайбург – 0:0 – відеоогляд матчу

Шальке вдома зіграв внічию з Фрайбургом у матчі 22-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Шальке – Фрайбург.

Бундесліга, 22 тур

Шальке – Фрайбург – 0:0

Гельзенкірхенці без Євгена Коноплянки у складі не змогли обіграти Фрайбург. Ймовірно, Доменіко Тедеско дав українцю відпочити перед матчем проти Манчестер Сіті у плей-офф Ліги чемпіонів.

Шальке не зумів обіграти Фрайбург: моторошний фол на пряму червону не залишив Коноплянці шансів

Після нічиєї на Фелтінс-Арені Шальке втратив шанс випередити сусіда у таблиці. Команда Євгена Коноплянки посідає 14 місце, набравши 23 очки. Фрайбург – 13-й з 24-ма пунктами у активі.

Німеччина22 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Фрайбург: Субота 16 лютого 2019

Шальке
Матч завершено
0 : 0
Фрайбург
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Відеоновини Німеччина Шальке Шальке Шальке - Фрайбург Фрайбург Фрайбург
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