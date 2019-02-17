Шальке – Фрайбург – 0:0 – відеоогляд матчу

Шальке вдома зіграв внічию з Фрайбургом у матчі 22-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Шальке – Фрайбург.

Бундесліга, 22 тур

Шальке – Фрайбург – 0:0

Гельзенкірхенці без Євгена Коноплянки у складі не змогли обіграти Фрайбург. Ймовірно, Доменіко Тедеско дав українцю відпочити перед матчем проти Манчестер Сіті у плей-офф Ліги чемпіонів.

Шальке не зумів обіграти Фрайбург: моторошний фол на пряму червону не залишив Коноплянці шансів

Після нічиєї на Фелтінс-Арені Шальке втратив шанс випередити сусіда у таблиці. Команда Євгена Коноплянки посідає 14 місце, набравши 23 очки. Фрайбург – 13-й з 24-ма пунктами у активі.