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Шальке – Борусія М – 0:2 – відео голів та огляд матчу

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Шальке – Борусія М – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Шальке – Борусія М – 0:2 – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Шальке

Шальке вдома поступився менхенгладбахській Борусії в рамках 20-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Шальке – Борусія М.

Борусія М завітала у гості до Шальке. Перший тайм команди провели на рівних, про що і свідчить нульова нічия.

Після перерви гості виглядали активнішими, за що і були винагороджені двома голами наприкінці зустрічі.

Борусія М обіграла Шальке Коноплянки та вийшла на друге місце Бундесліги

Український вінгер Євген Коноплянка з'явився у складі господарів з перших хвилин, але у другому таймі був замінений.

Поразка залишила Шальке на 12-й сходинці, а Борусія піднялась на 2-ге місце.

Німеччина. Бундесліга, 20 тур

Шальке – Борусія М – 0:2

Голи: Крамер, 85, Нойхаус, 90+1

Вилучення: Нюбель, 59

Німеччина20 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Борусія Менхенгладбах: Субота 02 лютого 2019

Шальке
Матч завершено
0 : 2
Борусія Менхенгладбах
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