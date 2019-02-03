Шальке – Борусія М – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Шальке вдома поступився менхенгладбахській Борусії в рамках 20-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Шальке – Борусія М.

Борусія М завітала у гості до Шальке. Перший тайм команди провели на рівних, про що і свідчить нульова нічия.

Після перерви гості виглядали активнішими, за що і були винагороджені двома голами наприкінці зустрічі.

Борусія М обіграла Шальке Коноплянки та вийшла на друге місце Бундесліги

Український вінгер Євген Коноплянка з'явився у складі господарів з перших хвилин, але у другому таймі був замінений.

Поразка залишила Шальке на 12-й сходинці, а Борусія піднялась на 2-ге місце.

Німеччина. Бундесліга, 20 тур

Шальке – Борусія М – 0:2

Голи: Крамер, 85, Нойхаус, 90+1

Вилучення: Нюбель, 59