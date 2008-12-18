Шальке – Борусія Д – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Шальке на власному полі поступився дортмундській Борусії у Рурському дербі. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів зустрічі Шальке – Борусія Д.

Німеччина. Бундесліга 2018/19, 14-й тур

Шальке – Борусія Д – 1:2

Голи: Каліджурі, 61 – Ділейні, 7, Санчо, 74

Борусія Д обіграла Шальке на виїзді – Коноплянка не врятував та отримав травму в дербі

Борусія здолала Шальке у Рурському дербі в рамках 14 туру Бундесліги. "Джмелі" відкрили рахунок вже на початку зустрічі зусиллями Томаса Ділейні.

У другому таймі "кобальтові" відігрались завдяки голу Даніеля Каліджурі, але юний англієць Джайдон Санчо приніс перемогу "жовто-чорним", які продовжують впевнено очолювати турнірну таблицю Бундесліги. Євген Коноплянка вийшов на заміну в другому таймі, але нічим

Борусія після 14 турів має 36 очок, тоді як Шальке лише 13-й з 14 очками.