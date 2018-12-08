Шальке – Борусія Д: стартові склади на матч Бундесліги, Коноплянка розпочинає в запасі

Шальке і Борусія Дортмунд зійшлися в рурському дербі в рамках 14-го туру чемпіонату Німеччини. Стартові склади на матч читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шальке – Борусія Д на "Футбол 24", стартує о 16:30 за київським часом. Це 153-е Рурське дербі. Дортмунд переважає Гельзенкірхен лише на одну перемогу, але востаннє "джмелі" тріумфували 3 роки тому. Борусія виграє 4 останні тури поспіль і лідирує в таблиці з 7-очковим відривом. Команда Коноплянки чергує перемоги з втратами очок і посідає 12-е місце.

Шальке – Борусія Д: прогноз на матч Бундесліги

Шальке: Ферманн – Каліджурі, Сане, Настасіч, Очіпка – Руді – Харіт, Бенталеб, Шьопф – Маккенні, Бургшталлєр.

Запасні: Нюбель, Менділь, Сердар, Коноплянка, Стамбулі, Тойхерт, Налдо.

Борусія Д: Буркі – Піщек, Діалло, Аканджі, Хакімі – Делані, Вітсель – Санчо, Ройс, Бруун Ларсен – Алькасер.

Запасні: Хітц, Топрак, Геррейру, Дауд, Філіп, Пулішіч, Гьотце.