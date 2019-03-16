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Шальке без Коноплянки після зміни тренера поступився РБ Лейпциг з новим антирекордом клубу: Бундесліга, матчі суботи

18:25 276 Читать на русском
Шальке без Коноплянки після зміни тренера поступився РБ Лейпциг з новим антирекордом клубу: Бундесліга, матчі суботи
Тімо Вернер / фото із соцмереж

Відбулися чергові матчі 26 туру чемпіонату Німеччини.

Бундесліга, 26 тур

Аугсбург – Ганновер – 2:1

Голи: Кордова, 65, Шмід, 79 – Вейдандт, 8

Вольфсбург – Фортуна – 5:2

Голи: Мехмеді, 34, Вегхорст, 54, 59, 88, Кнохе, 57 – Ахман, 30, Раман, 65

Шальке – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Вернер, 14

Штутгарт – Хоффенхайм – 1:1

Голи: Цубер, 66 – Крамаріч, 42

Євген Коноплянка у першому матчі після звільнення Доменіко Тедеско увесь поєдинок просидів на лаві для запасних. Команда українця поступилася РБ Лейпцигу. Єдиний гол в цій грі забив Тімо Вернер, який відзначився вперше у 2019 році.

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Цікаво, що Шальке пропустив 16 голів в офіційних матчах за 15 днів. Востаннє подібне траплялося в сезоні 1987/88, коли гельзенкірхенці вилетіли з Бундесліги. Окрім того, Шальке не може відзначитись голом в домашніх матчах чемпіонату протягом більше, ніж 350-и хвилин. Це новий антирекорд клубу.

Матч проти Штутгарта став для наставника Хоффенхайма Юліана Нагельсманна 34-м поспіль в якому він вніс зміни до стартового складу. Це рекорд для тренерів Бундесліги. Однак це не допомогло його підопічним здобути перемогу – нічия 1:1. До слова, Андрей Крамаріч забив свій 46-й гол в чемпіонаті за Хоффенхайм і став найкращим бомбардиром (разом із Сеядом Саліховічем) клубу в Бундеслізі.

Вольфсбург і Фортуна забили 7 голів на двох. Ахман вивів гостей вперед на 30-й хвилині, але зовсім скоро екс-динамівець Мехмеді відновив рівновагу. На початку другої половини "вовки" забили три голи за 5 хвилин, після чого команди відзначилися ще по разу.

Аугсбург здобув вольову перемогу над Ганновером. Вейдандт відкрив рахунок вже на 8-й хвилині. Однак господарі в другому таймі зуміли відзначитися тричі.

Після цього туру РБ Лейпциг повернувся на 3-ю сходинку в турнірній таблиці, Аугсбург посунув Шальке на 15-е місце. Вольфсбург та Хоффенхайм залишились неподалік від зони Ліги Європи, а Ганновер лише на 1 бал випереджає Нюрнберг, який йде останнім.

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