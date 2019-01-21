Шальке – Вольфсбург – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 20 січ 735
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Барселона не без труднощів перемогла Леганес – Кравець та Лунін провели матч у запасі
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Копа Амеріка 2019 U-20: вінгери Шахтаря і Реала не змогли обіграти Колумбію – Бразилія розчаровує на стартіУкраїна — 20 січ 443
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Яремчук асистом допоміг Генту вирвати важливу перемогу над АндерлехтомБельгія — 20 січ 467
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Лунін зробив сина Зідана другим голкіпером Реала – все могло бути навпакиІспанія — 20 січ 4064
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Альбасете з Зозулею програв прямому конкуренту у боротьбі за вихід у Прімеру та опустився на 4 сходинкуІспанія — 20 січ 698
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