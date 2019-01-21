toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ЛЕГАНЕС

Шальке – Вольфсбург – 2:1 – відео голів та огляд матчу

07:30 5 Читать на русском
Шальке – Вольфсбург – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Вестон Маккені / ФК Шальке

Шальке без Євгена Коноплянки вдома переміг Вольфсбург. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Німеччина, Бундесліга, 18-й тур

Шальке – Вольфсбург – 2:1

Голи: Каліджурі, 8 (пен), 79 – Реджбецай, 20

Шальке без Коноплянки здобув перемогу над Вольфсбургом: 18-й тур Бундесліги, матчі неділі

Шальке в матчі 18 туру Бундесліги вдома приймав Вольфсбург. Українець Євген Коноплянка опинився поза заявкою на гру. Нагадаємо, гравця активно сватають у турецький Бешикташ. "Кобальтові" завдяки дублю Даніеля Каліджурі здобули перемогу з рахунком 2:1 і вийшли на 12 позицію в турнірній таблиці Бундесліги. Вольфсбург залишився на 6 позиції з 28 пунктами.

Німеччина18 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Вольфсбург: Неділя 20 січня 2019

Шальке
Матч завершено
2 : 1
Вольфсбург
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Вольфсбург Вольфсбург Шальке Шальке Німеччина Відеоновини Шальке - Вольфсбург
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
31
хв
Дженоа
16:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук