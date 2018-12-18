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Шальке – Байєр: Коноплянка готовий взяти участь у матчі

20:03 106 Читать на русском
Шальке – Байєр: Коноплянка готовий взяти участь у матчі
Євген Коноплянка / фото: ФК Шальке

Атакувальний півзахисник Шальке Євген Коноплянка може взяти участь у наступному матчі чемпіонату Німеччини проти Байєра.

Вінгер Шальке Євген Коноплянка готовий до поєдинку 16 туру Бундесліги проти Байєра. Про це повідомив головний тренер гельзенкірхенців Доменіко Тедеско в коментарі клубній прес-службі.

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Водночас Тедеско не зазначив причини відсутності Коноплянки у заявці на поєдинок 15 туру Бундесліги проти Аугсбурга. Нагадаємо, останнім часом лунає інформація про можливий відхід Коноплянки з Шальке.

Матч Шальке – Байєр відбудеться завтра, 19 грудня. Початок о 19:30. Після 15 турів Шальке посідає 13 місце (15 очок), у Байєра 11 позиція та 18 пунктів.

В поточному сезоні Коноплянка зіграв лише у 6 матчах Бундесліги, не відзначившись жодним голом.

Німеччина16 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Байєр: Середа 19 грудня 2018

Шальке
до матчу
21
год
:
58
хв
Байєр
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Українці за кордоном Шальке - Байєр Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Німеччина Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско
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