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Шаленство "сов" і Pukkiparty – збірна Фінляндії та фанати божевільно відсвяткували вихід на Євро-2020

12:28 624 Читать на русском
Шаленство "сов" і Pukkiparty – збірна Фінляндії та фанати божевільно відсвяткували вихід на Євро-2020
Радість фінів / AFP

Збірна Фінляндії завдяки перемозі над командою Ліхтенштейну (3:0) виборола путівку на чемпіонат Європи. Справжній тріумф фінського футболу вилився у бурхливе святкування на трибунах і в роздягальні.

 

Відео святкування гравців опублікував офіційний твіттер збірної Фінляндії.

Історичний рекорд Пуккі у відеоогляді матчу Фінляндія – Ліхтенштейн – 3:0

В одному з роликів фіни рясно обливаються шампанським у домашній роздягальні. У наступному – особливо привітали керманича національної команди Маркку Канерву, обливши його водою у душовій.

Шаленіли й вболівальники Суомі. Відразу після фінального свистка вони гуртом вибігли на поле. Безуспішно та ліниво їх вгамувати намагалися стюарди.

Відзначимо, що Євро-2020 стане першим великим форумом, у якому фінська збірна візьме участь.

Іспанія познущалася з Мальти, Італія з історичним рекордом завершила відбір, а Фінляндія вийшла на Євро-2020

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