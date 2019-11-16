Шаленство "сов" і Pukkiparty – збірна Фінляндії та фанати божевільно відсвяткували вихід на Євро-2020

Збірна Фінляндії завдяки перемозі над командою Ліхтенштейну (3:0) виборола путівку на чемпіонат Європи. Справжній тріумф фінського футболу вилився у бурхливе святкування на трибунах і в роздягальні.

Відео святкування гравців опублікував офіційний твіттер збірної Фінляндії.

Історичний рекорд Пуккі у відеоогляді матчу Фінляндія – Ліхтенштейн – 3:0

В одному з роликів фіни рясно обливаються шампанським у домашній роздягальні. У наступному – особливо привітали керманича національної команди Маркку Канерву, обливши його водою у душовій.

Шаленіли й вболівальники Суомі. Відразу після фінального свистка вони гуртом вибігли на поле. Безуспішно та ліниво їх вгамувати намагалися стюарди.

Відзначимо, що Євро-2020 стане першим великим форумом, у якому фінська збірна візьме участь.