Перший небезпечний момент у матчі створили луганці – Яніч влучив у поперечку після подачі з кутового. Пізніше Яшарі віддав класний прихований пас на Танковського, однак півзахисник ЛНЗ пробив неточно.

Зоря та ЛНЗ розписали нічию на очах тренера збірної України – екс-гравець Динамо не забив у порожні ворота

У другому таймі Беннет з флангу прострілив на вільного Кузика, але новачок черкасців якимось дивом не влучив у порожні ворота. Надалі Сапутін врятував Зорю після удару Геннадія Пасіча, а постріл Оба з-за меж штрафного пройшовся поруч зі стійкою. В підсумку, матч завершився нульовою нічиєю.