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Шалений автогол з центра поля у матчі чемпіонату Бразилії

12:11 1152 Читать на русском
Шалений автогол з центра поля у матчі чемпіонату Бразилії
Атлетіко Мінейро – Форталеза, 21 липня

Дивний епізод трапився у матчі між Атлетіко Мінейро і Форталезою.

Гра 11 туру бразильської Серії А подарувала вкрай курйозний автогол.

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Банальний обмін пасами між гравцями Форталези закінчився справжньою катастрофою через півзахисника Жунінью, який у центрі поля зробив дуже невдалу передачу на свого голкіпера. Вона виявилася занадто сильною, м'яч перелетів воротара і зупинився у сітці.

Дивовижний автогол відкрив рахунок у матчі, який закінчився нічиєю 2:2.

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