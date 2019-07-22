Шалений автогол з центра поля у матчі чемпіонату Бразилії

Дивний епізод трапився у матчі між Атлетіко Мінейро і Форталезою.

Гра 11 туру бразильської Серії А подарувала вкрай курйозний автогол.

Вилучення за брутальний фол і злива гольових моментів у відеоогляді матчу Севілья – Ліверпуль – 2:1

Банальний обмін пасами між гравцями Форталези закінчився справжньою катастрофою через півзахисника Жунінью, який у центрі поля зробив дуже невдалу передачу на свого голкіпера. Вона виявилася занадто сильною, м'яч перелетів воротара і зупинився у сітці.

Дивовижний автогол відкрив рахунок у матчі, який закінчився нічиєю 2:2.

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