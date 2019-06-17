Шалені танці фанатів, неймовірні скіли Погба і ще багато цікавого – космічна рекламна кампанія Adidas в Шанхаї

Німецький виробник спортивного екіпірування не економить на своїх масових заходах.

Цього разу головна роль у кампанії Adidas дісталася півзахиснику Манчестер Юнайтед Полю Погба.

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Француз розважався з фанатами, показував свої футбольні навички і зіграв товариський матч з місцевою малечею. Захід культового виробника спортивних товарів відвідали тисячі вболівальників з різних куточків світу.

Погба прямо заявив про своє бажання піти з Манчестер Юнайтед

Окрім Погба, у Adidas є контракти з такими зірками як Ліонель Мессі, Мохамед Салах та Девід Бекхем.