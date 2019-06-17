Шалені танці фанатів, неймовірні скіли Погба і ще багато цікавого – космічна рекламна кампанія Adidas в Шанхаї

Іспанія — 13:53 2033
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"Мій пастор і йоб**й провідник": фани Альбасете прощаються з Зозулею, стадіон йому співає, а новий клуб дає великі гроші
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"Не травмуй, він нам потрібен": Зінченко став жертвою тролінгу конкурента з Ман Сіті та фанів – фото, яке порвало всіхАнглія — 13:05 3153
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Трансфер Маліновського в Аталанту під загрозою зриву – на українця претендують й інші клубиБельгія — 12:04 3091
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