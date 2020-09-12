Ліверпуль вирвав перемогу в надважкому матчі першого туру АПЛ проти Лідса (4:3). Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Новачок АПЛ в дебюті зустрічі "привіз" собі пенальті, який легко реалізував Салах. Лідс швидко відповів зусиллями Харрісона, але ван Дейк повернув лідерство господарям. Шаленство першого тайму завершилося обміном голів Бемфорда та Салаха.

Ліверпуль у божевільному матчі перестріляв Лідс завдяки хет-трику Салаха, Арсенал влаштував розгром Фулхему

Друга половина вийшла менш результативною і такою ж нервовою. Кліх подарував Лідсу шанс на сенсаційну нічию проти чемпіона, однак все зіпсував Салах. Родріго накликав на свої ворота ще одну "позначку", а єгиптянин від таких подарунків не відмовляється – хет-трик і 4:3. Клопп та Б'єлса видали справжній рок-н-рол на старті АПЛ.