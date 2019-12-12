Шалені емоції гравців та фанатів Аталанти після перемоги над Шахтарем – яскраві кадри з Харкова та Бергамо

Італійська Аталанта вперше у своїй історії вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів.

Вчора підопічні Джан П'єро Гасперіні обіграли донецький Шахтар, а в паралельному матчі Манчестер Сіті розібрався з Динамо Загреб. Це дозволило бергамаскам посісти друге місце у групі С і здобути путівку у весняну стадію турніру.

Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Фанати Аталанти, які прибули на матч у Харкові, емоційно зустріли команду в аеропорту, а після повернення підопічних Гасперіні у Бергамо на вулицях міста почалося справжнє свято, інформує твіттер Аталанти.

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