Шалені емоції гравців та фанатів Аталанти після перемоги над Шахтарем – яскраві кадри з Харкова та Бергамо

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Шахтар буде несіяним при жеребкуванні 1/16 фіналу Ліги Європи – визначились перші потенційні суперники українців
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Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й турЛіга Європи — 10:16 32526
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Шахтар – Аталанта: Каштру почав, VAR добив – Маліновський в ЛЧ не переважує страх за збірну України, але позитив єЛіга чемпіонів — 02:45 27027
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