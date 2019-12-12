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Шалені емоції гравців та фанатів Аталанти після перемоги над Шахтарем – яскраві кадри з Харкова та Бергамо

10:07 248 Читать на русском
Шалені емоції гравців та фанатів Аталанти після перемоги над Шахтарем – яскраві кадри з Харкова та Бергамо
Аталанта святкує історичний успіх / SKY Italia

Італійська Аталанта вперше у своїй історії вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів.

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

Вчора підопічні Джан П'єро Гасперіні обіграли донецький Шахтар, а в паралельному матчі Манчестер Сіті розібрався з Динамо Загреб. Це дозволило бергамаскам посісти друге місце у групі С і здобути путівку у весняну стадію турніру.

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Фанати Аталанти, які прибули на матч у Харкові, емоційно зустріли команду в аеропорту, а після повернення підопічних Гасперіні у Бергамо на вулицях міста почалося справжнє свято, інформує твіттер Аталанти.

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Аталанта Аталанта Шахтар - Аталанта Ліга чемпіонів
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