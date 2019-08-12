Шалена радість Кополовця та гравців Миная після дебютної перемоги в Першій лізі

Гравці Миная не приховували радості від перемоги над Чорноморцем, яка стала для команди дебютною в Першій лізі України.

Минай переміг Чорноморець завдяки єдиному голу Нурієва у компенсований арбітром час. Дана вікторія стала для закарпатської команди першою після підвищення у класі.

Михайло Кополовець (чинний спортивний директор клубу), який вийшов у стартовому складі, та його партнери по команді не приховували емоцій від перемоги. Як бачимо, гравці Миная дійсно щиро переживають за результат.

До слова, після 3-х турів Минай набрав 4 очки та розмістився на 12-й позиції чемпіонату. Чорноморець на 2-му місці (6 балів).

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