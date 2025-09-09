Номінальні господарі забили першими завдяки автоголу Локателлі, проте "скуадра адзурра" зрівняла рахунок ще у першому таймі – відзначився Кін. Після перерви Перец знову вивів Ізраїль вперед, але вже через дві хвилини Кін оформив дубль.

Італія у вогняному трилері з 9 голами вирвала перемогу над Ізраїлем, Хорватія здолала Чорногорію: відбір до ЧС-2026

Політано та Распадорі забили ще два голи для Італії, проте пізніше Бастоні відзначився автоголом, а Перец зробив рахунок рівним. Втім, Італія все одно забрала три очки, наприкінці гри влучного удару завдав Тоналі – 5:4.