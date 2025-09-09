Шалена перестрілка у відеоогляді матчу Ізраїль – Італія – 4:5
Іспанія здолала Ізраїль у відбірковому матчі до ЧС-2026 (5:4). Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Номінальні господарі забили першими завдяки автоголу Локателлі, проте "скуадра адзурра" зрівняла рахунок ще у першому таймі – відзначився Кін. Після перерви Перец знову вивів Ізраїль вперед, але вже через дві хвилини Кін оформив дубль.
Італія у вогняному трилері з 9 голами вирвала перемогу над Ізраїлем, Хорватія здолала Чорногорію: відбір до ЧС-2026
Політано та Распадорі забили ще два голи для Італії, проте пізніше Бастоні відзначився автоголом, а Перец зробив рахунок рівним. Втім, Італія все одно забрала три очки, наприкінці гри влучного удару завдав Тоналі – 5:4.
