Півзахисник Джердан Шакірі більше не прагне пов'язувати свою кар'єру з Ліверпулем.

"Я сказав керівництву Ліверпуля, що почуваюсь готовим до нового виклику. Вони врахували моє рішення і тепер розглядатимуть заявки на продаж.

Шакірі налаштований на відхід з Ліверпуля вже влітку

Ліверпуль не буде зупиняти мене цього літа. Я б хотів повернутися до Італії і пограти за Лаціо", – наводить заяву Шакірі журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.

Додамо, що Джердан виступає за мерсисайдців з 2018-го, а до того грав у Базелі, Баварії, Інтері та Сток Сіті. Його контракт з Ліверпулем розрахований до літа 2023 року.

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